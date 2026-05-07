Sri Lanka detém 231 estrangeiros em três centros de burlas informáticas
A polícia do Sri Lanka anunciou hoje a detenção de 231 estrangeiros, na sua grande maioria chineses e vietnamitas, na sequência de uma operação em três centros de burlas `online` em Colombo.
As detenções ocorreram em três fases, na quarta-feira e no domingo, precisou a polícia.
Os suspeitos irão ficar detidos até 15 de maio e está em curso uma análise forense de computadores e telemóveis apreendidos.
As pessoas detidas "entraram no país com vistos de turista e estavam a trabalhar ilegalmente", declarou o porta-voz da polícia, Frederick Wootler, sublinhando que o período de permanência de alguns deles tinha expirado.
Em março, 135 chineses já tinham sido detidos numa operação semelhante, tendo posteriormente sido expulsos.
Na altura, a embaixada da China em Colombo afirmou estar a colaborar com as autoridades locais para impedir que cidadãos chineses trabalhassem em centros de burlas no Sri Lanka.
Segundo a embaixada, a rede de telecomunicações bem desenvolvida do Sri Lanka, a localização geográfica e a facilidade de obtenção de vistos incentivaram grupos de burlas online a operar a partir do país.
Em 2024, as autoridades do Sri Lanka detiveram 230 cidadãos chineses e 200 indianos por crimes semelhantes.