Sri Lanka detém 231 estrangeiros em três centros de burlas informáticas

As detenções ocorreram em três fases, na quarta-feira e no domingo, precisou a polícia.

Os suspeitos irão ficar detidos até 15 de maio e está em curso uma análise forense de computadores e telemóveis apreendidos.

As pessoas detidas "entraram no país com vistos de turista e estavam a trabalhar ilegalmente", declarou o porta-voz da polícia, Frederick Wootler, sublinhando que o período de permanência de alguns deles tinha expirado.

Em março, 135 chineses já tinham sido detidos numa operação semelhante, tendo posteriormente sido expulsos.

Na altura, a embaixada da China em Colombo afirmou estar a colaborar com as autoridades locais para impedir que cidadãos chineses trabalhassem em centros de burlas no Sri Lanka.

Segundo a embaixada, a rede de telecomunicações bem desenvolvida do Sri Lanka, a localização geográfica e a facilidade de obtenção de vistos incentivaram grupos de burlas online a operar a partir do país.

Em 2024, as autoridades do Sri Lanka detiveram 230 cidadãos chineses e 200 indianos por crimes semelhantes.