Starmer assume responsabilidade pelos maus resultados do Partido Trabalhista mas recusa demitir-se

These are tough results for Labour. There’s no sugarcoating it. We’ve lost brilliant Labour representatives who’ve stood up for their communities.



People are still frustrated. Their lives aren’t changing fast enough. We haven’t offered enough hope or optimism for the future.



I… pic.twitter.com/fX70cmFKpQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 8, 2026

Starmer afirma que "nos próximos dias" irá "apresentar os próximos passos" que o Partido Trabalhista tomará para convencer o eleitorado. Questionado se se candidatará nas próximas eleições gerais, Starmer respondeu: "Sim. Fui eleito para um mandato de cinco anos e pretendo cumpri-lo até o fim”.





"Tomámos uma série de decisões, que foram as decisões certas em termos de estabilizar a economia, investir nos nossos serviços públicos e não nos deixarmos arrastar para a guerra com o Irão. Mas também cometemos erros desnecessários. E a minha tarefa agora é definir os passos que vamos dar para concretizar a mudança que as pessoas querem e merecem", vincou.



“Mudança histórica”

De acordo com os primeiros resultados, o “Reform” UK conquistou 335 lugares nas Câmaras Municipais em Inglaterra, enquanto o Partido Trabalhista perdeu 247 lugares e o Partido Conservador 127.

"Estamos aqui para ficar", comemorou Farage, afirmando que os resultados mostram “uma mudança verdadeiramente histórica”.

It’s been a very good morning. The best is yet to come.



Thank you for voting Reform. pic.twitter.com/I6vCqVkI9i — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 8, 2026



Teste à autoridade de Starmer

c/agências

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assume a responsabilidade pelos maus resultados do Partido Trabalhista nas eleições locais, mas recusa abandonar o cargo.“Dias como este não enfraquecem minha determinação em promover a mudança que prometi”, declarou.O Partido Trabalhista perdeu apoios em áreas que já divulgaram os primeiros resultados, incluindo bastiões tradicionais em antigas regiões industriais do centro e norte de Inglaterra, para além de algumas partes de Londres.O “Labour” perdeu o controlo do município de Tameside, na Grande Manchester, pela primeira vez em quase 50 anos, depois de o Partido Reformista ter conquistado todos os 14 lugares que o Partido Trabalhista detinha.Na vizinha Wigan, uma antiga comunidade mineira que controlava há mais de 50 anos, o Partido Trabalhista perdeu também todos os 20 lugares para o “Reform UK”, e em Salford, o partido manteve apenas três dos 16 lugares que disputava.Para além disso, o Partido Reformista pode formar a principal oposição na Escócia e no País de Gales ao Partido Nacional Escocês (SNP) e ao “Plaid Cymru”, ambos pró-independência.Embora os governos em funções enfrentem frequentemente dificuldades nas eleições intercalares, as sondagens previam que o Partido Trabalhista poderia perder o maior número de lugares nas eleições locais desde que o ex-primeiro-ministro conservador John Major perdeu mais de 2.000 em 1995.Alguns deputados trabalhistas afirmaram que, se o partido tiver um mau desempenho na Escócia, perder o poder no País de Gales e não conseguir manter muitos dos cerca de 2.500 lugares nas autarquias que detém em Inglaterra, Starmer enfrentará uma nova pressão para se demitir ou, pelo menos, estabelecer um calendário para a sua saída.Mas o seu mandato tem sido marcado por inúmeras mudanças de rumo nas suas políticas, uma rotatividade constante de conselheiros e pela polémica nomeação de Peter Mandelson como embaixador britânico nos Estados Unidos, que foi demitido nove meses depois pelas suas ligações ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.Apesar disso, Starmer insiste que vai liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições e o partido nunca conseguiu destituir um primeiro-ministro em exercício nos seus 125 anos de história.