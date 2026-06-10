Starmer considera inaceitável violência contra imigrantes na Irlanda do Norte 

"Nada pode justificar a violência e a desordem a que assistimos, que ameaçam as nossas comunidades, nem as ações daqueles que as encorajaram, na Internet ou noutro local. É evidente que ontem à noite houve pessoas que foram alvo de ataques devido às suas origens, e eu não vou tolerar isso", escreveu na rede social X.

Starmer prometeu punir os responsáveis pelos distúrbios e agradeceu às forças de segurança e de emergência locais "pela coragem que demonstraram ao garantir a segurança das pessoas".

"Apelar à calma deve ser a prioridade, e é isso que exorto neste momento. Temos de deixar a polícia fazer o seu trabalho", vincou.

O primeiro-ministro falava após a noite de violência, em que homens encapuçados incendiaram várias casas onde acreditavam que viviam imigrantes, queimaram contentores do lixo, incendiaram um autocarro em Belfast e atiraram objetos contra a polícia.

Os bombeiros resgataram várias pessoas de casas em chamas.

Na origem dos distúrbios registados na noite passada está um esfaqueamento de um homem de cerca de 40 anos por um cidadão que as autoridades adiantaram ser um imigrante sudanês de 30 anos, na segunda-feira pelas 22:30 no norte de Belfast.

Presente hoje por videoconferência no Tribunal de Magistrados de Belfast, Hadi Alodid, ficou detido, tendo sido acusado de cegar a vítima no olho esquerdo durante o ataque com uma faca.

Foi também acusado de ameaçar matar um técnico de radiologia no mesmo dia e de posse de uma arma branca, segundo informaram os procuradores.