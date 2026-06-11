Starmer garante segurança do Reino Unido após demissão do ministro da Defesa

A renúncia de Healey surge no contexto de um prolongado desacordo sobre o nível de despesa militar.





Na carta de demissão, o agora ex‑ministro acusou Starmer e o Tesouro de não comprometerem os recursos “necessários para defender o país num momento de ameaças crescentes".





Em resposta, Starmer reconheceu, numa carta dirigida a Healey, que é necessário “ir mais além”, defendendo que o novo Plano de Investimento em Defesa irá garantir um aumento significativo e sustentável das despesas militares, assegurando os meios necessários às forças armadas e previsibilidade para a indústria do setor.







“O Plano de Investimento em Defesa faz exatamente isso, garantindo um aumento sem precedentes no investimento e assegurando os recursos de que as Forças Armadas necessitam para nos manter seguros, bem como a previsibilidade que a indústria de defesa precisa para planear”, escreveu Starmer.







O desacordo em torno do financiamento da defesa tem agravado as tensões dentro do governo britânico, que enfrenta dificuldades para aumentar o orçamento militar num contexto de limitações financeiras e pressões orçamentais