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Starmer renuncia. Andy Burnham é o favorito à sucessão
Demitiu-se o primeiro-ministro britânico depois de muita pressão interna e externa ao seu próprio partido. Não resistiu aos escândalos e a medidas impopulares. Horas depois, o trabalhista Andy Burnham tomou posse como deputado e é considerado o favorito para assumir a chefia de Governo britânico no Outono.
Uma forte ovação irrompeu entre os parlamentares na Câmara dos Comuns depois de quase uma década como presidente da câmara de Manchester.
No discurso em frente do numero 10 de Downing Street, Starmer admitiu, num tom emocionado, ter perdido o apoio dos parlamentares do Partido Trabalhista.