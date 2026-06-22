Starmer renuncia. Andy Burnham é o favorito à sucessão

Andy Burnham, o favorito para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, tomou posse como deputado, depois de vencer uma eleição parlamentar extraordinária.



Uma forte ovação irrompeu entre os parlamentares na Câmara dos Comuns depois de quase uma década como presidente da câmara de Manchester.



No discurso em frente do numero 10 de Downing Street, Starmer admitiu, num tom emocionado, ter perdido o apoio dos parlamentares do Partido Trabalhista.