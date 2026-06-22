Starmer renuncia. Andy Burnham é o favorito à sucessão

Starmer renuncia. Andy Burnham é o favorito à sucessão

Demitiu-se o primeiro-ministro britânico depois de muita pressão interna e externa ao seu próprio partido. Não resistiu aos escândalos e a medidas impopulares. Horas depois, o trabalhista Andy Burnham tomou posse como deputado e é considerado o favorito para assumir a chefia de Governo britânico no Outono.

RTP /
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Andy Burnham, o favorito para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, tomou posse como deputado, depois de vencer uma eleição parlamentar extraordinária.

Uma forte ovação irrompeu entre os parlamentares na Câmara dos Comuns depois de quase uma década como presidente da câmara de Manchester.

No discurso em frente do numero 10 de Downing Street, Starmer admitiu, num tom emocionado, ter perdido o apoio dos parlamentares do Partido Trabalhista.
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