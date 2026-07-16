Starmer visita Kiev após novos ataques russos e remodelações governamentais ucranianas

Esta visita de Starmer ocorre poucos dias depois de o Reino Unido ter aderido ao empréstimo de apoio à Ucrânia da União Europeia, no valor de 90 mil milhões de euros.





Visita que acontece depois de mais uma noite em que a capital ucraniana esteve de novo sob ataque. Pelo menos, duas pessoas morreram.



Foram ouvidas várias explosões em Kiev, pouco depois da meia-noite, e após terem soado os alertas de mísseis balísticos. Há relatos de terem caído detritos de vários mísseis em prédios não residenciais.



Os ataques estenderam-se também a Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde há relatos de ofensiva com recurso a drones.



Mas a Ucrânia atacou também a Rússia. Na região de Briansk, junto à fronteira, três pessoas morreram num ataque ucraniano.



Demissão do ministro da Defesa da Ucrânia

Já na terça-feira, o Parlamento ucraniano tinha aprovado a demissão da primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, no âmbito de uma remodelação governamental anunciada no domingo por Zelensky, que ainda não designou um sucessor.





C/agências

Segundo Downing Street, o encontro com Volodymyr Zelensky está marcado para esta quinta-feira na capital ucraniana, “para discutir o progresso alcançado até ao momento no fornecimento de equipamentos à Ucrânia para que possa manter a luta contra a invasão ilegal de Putin”.A agenda de conversações prevê ainda que os dois líderes discutam “sobre onde os aliados devem concentrar os seus esforços para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa”., disse Starmer num comunicado divulgado antes da visita.Mykhailo Fedorov, a quem se atribui a transformação do Ministério, foi destituído numa remodelação ministerial após seis meses no cargo., escreveu na plataforma Telegram, numa longa mensagem em que enumerou os sucessos do Ministério, cuja liderança assumiu em janeiro, seguida de uma segunda mensagem, mais curta, sobre os seus fracassos.Os seis meses do mandato de Fedorov coincidiram com uma visível melhora na posição da Ucrânia na frente de batalha. Nos últimos meses, Kiev tem atacado refinarias de petróleo russas com drones de longo alcance, criando escassez de combustível em todo o país.Manifestações que se repetiram ja esta quinta-feira com milhares de pessoas, sobretudo jovens, em protesto junto ao palácio presidencial, em Kiev.Esta é uma rara demonstração de contestação ao presidente Volodymyr Zelensky, desde o início da guerra. O parlamento ucraniano vota esta quinta-feira uma remodelação governamental que prevê a substituição de Fedorov pelo atual ministro do Interior.