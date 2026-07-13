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Subiu para 13 o número de mortes no incêndio da Andaluzia
O governo regional confirmou ontem à noite que uma mulher britânica de 93 anos acabou por falecer no hospital. Ela que era uma das oito pessoas feridas que foram internadas na sequência do incêndio de Los Gallardos, em Almeria.
O incêndio já foi controlado, foi o que garantiu na manhã de domingo o presidente do governo regional da Andaluzia.
Cerca de mil pessoas já podem regressar a casa. Há ainda 10 pessoas dadas como desaparecidas
Cerca de mil pessoas já podem regressar a casa. Há ainda 10 pessoas dadas como desaparecidas