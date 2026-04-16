Subiu para 16 o número de mortos ucranianos em ataque russo com 659 drones

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sibiga, condenou hoje os ataques russos que classificou como terroristas afirmando que foram dirigidos principalmente contra civis.

Andriy Sibiga especificou que quatro das vítimas dos ataques russos das últimas horas encontravam-se em Kiev, oito em Odessa, três em Dnipro e uma em Zaporijia.

Entre a manhã de quarta-feira e hoje, a Rússia lançou quase 700 drones de longo alcance e mais de 44 mísseis de longo alcance contra a Ucrânia, segundo as autoridades de Kiev.

Na mesma mensagem que difundiu através das redes sociais, Sibiga descreveu a última vaga de ataques russos com "crime de guerra" instando a comunidade internacional a agir imediatamente.

Para o chefe da diplomacia ucraniana todas as medidas são necessárias para aumentar a pressão sobre a Rússia acrescentando que "é imoral, contraproducente e perigoso" adiar as sanções contra a Rússia ou os pacotes de ajuda para a Ucrânia".

O ministro ucraniano pediu ainda para que mais países se juntem ao Tribunal Especial constituído pela Ucrânia --- com o apoio da União Europeia --- para julgar o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes russos "não por abusos cometidos durante a guerra", mas pela própria decisão de iniciar e manter o conflito.