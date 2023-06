Submersível Titan. Operações de busca entraram em "fase crítica"

Já terminou o tempo em que haveria oxigénio no interior do submersível que desapareceu há quatro dias, no Atlântico Norte. O aparelho transporta cinco pessoas. Esta manhã, voltaram a ser detetados sons subaquáticos na área de buscas. Mas até ao momento, o Titan ainda não foi encontrado.