"Succession", "The Bear" e "Rixa" são os grandes vencedores dos Emmys

A série da HBO tinha 27 nomeações e venceu seis das principais categorias de drama, incluindo Melhor Série, Melhor Atriz para Sarah Snook, Melhor Ator para Kieran Culkin, Melhor Ator Secundário para Matthew Macfadyen, Melhor Realização para Mark Mylod e Melhor Escrita para Jesse Armstrong.“Esta é uma série sobre família e também sobre o que acontece quanto política partidária e cobertura noticiosa se misturam com política divisionista de direita”, disse o criador Jesse Armstrong. “Depois de quatro anos de sátira, este é um problema que creio que resolvemos”, ironizou.“Rixa”, da plataforma rival Netflix, foi outra das grandes vencedoras da noite. Levou quase tudo o que importava na categoria de Minissérie ou Série de Antologia: Melhor Série, Melhor Atriz para Ali Wong, Melhor Ator para Steven Yeun, Melhor Realização e Melhor Escrita para Lee Sung Jin.“Quando me mudei para LA, a minha conta bancária ficou negativa em 63 cêntimos e tive de depositar um dólar para evitar ficar a descoberto”, contou Lee Sung Jin, lembrando que o sucesso que conquistou não estava garantido.Quando voltou a subir ao palco, agradeceu aos fãs que partilharam com ele histórias pessoais, inspirados pela série que criou.“Vivemos num mundo desenhado para nos manter separados”, afirmou. “Quando vivemos num mundo assim, alguns de nós começam a pensar que não há maneira de alguém nos entender, gostar de nós, ou sermos amados”, continuou. “A maior alegria de fazer ‘Rixa’ foi trabalhar com estas pessoas que amaram tão incondicionalmente”.Foi também de amor e família que falaram os protagonistas de “The Bear”, a série que varreu múltiplos prémios na categoria de comédia. Foi a Melhor Série, deu a Jeremy Allen White o prémio de Melhor Ator, rendeu a Ayo Edebiri a Melhor Atriz Secundária e a Ebon Moss-Bachrach Melhor Ator Secundário.Chris Storer também foi distinguido pelo trabalho na série da FX com Melhor Escrita e Melhor Realização, elevando para seis os Emmys atribuídos esta noite.“Esta é uma série sobre a família que se encontra e também a família real”, disse Ayo Edebiri, agradecendo a presença dos pais na cerimónia. “Obrigada por me amarem e me deixarem sentir linda e negra e tudo isso”.Apesar do domínio destas três séries, houve prémios individuais que distinguiram os trabalhos noutros títulos. Ainda em comédia, Quinta Brunson quebrou a espiral de vitória de “The Bear” ao vencer o Emmy de Melhor Atriz, pelo papel em “Abbott Elementary”.Em drama, Jennifer Coolidge foi a Melhor Atriz Secundária por “The White Lotus”, uma vitória consecutiva para o papel de Tanya McQuoid.“Eu tinha um sonho na minha pequena cidade que todos me disseram ser impraticável”, disse Coolidge no discurso de aceitação. “Mas aconteceu, por isso não desistam dos vossos sonhos”.Na categoria de minissérie ou antologia, foi Niecy Nash-Betts quem levou o Emmy de Melhor Atriz Secundária, pelo papel na série “Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”, da Netflix.“Quero agradecer a mim própria por acreditar em mim e fazer o que disseram que eu não podia fazer”, afirmou Nash-Betts num discurso de aceitação entusiasmado, em que gritou “Sou uma vencedora, baby!”.Também nesta categoria, Paul Walter Hauser venceu o seu primeiro Emmy ao ser distinguido como Melhor Ator Secundário por “Black Bird”, da Apple TV+.A 75.ª cerimónia de entrega dos prémios Emmy pela Academia de Televisão decorreu no Peacock Theater, em Los Angeles, esta madrugada. Tinha sido adiada em setembro passado devido às greves dos argumentistas e dos atores.Lista dos vencedores nas principais categorias:Melhor série dramática“Succession”, HBOMelhor atriz em série dramática:Sarah Snook, “Succession”, HBOMelhor ator em série dramática:Kieran Culkin, “Succession”, HBOMelhor atriz secundária em série dramática:Jennifer Coolidge, “The White Lotus”, NetflixMelhor ator secundário em série dramática:Matthew Macfadyen, “Succession”, HBOMelhor série de comédia:“The Bear”, FXMelhor atriz em série de comédia:Quinta Brunson, “Abbott Elementary”, ABCMelhor ator em série de comédia:Jeremy Allen White, “The Bear”, FXMelhor atriz secundária em série de comédia:Ayo Edebiri, “The Bear”, FXMelhor ator secundário em série de comédia:Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”, FXMelhor minissérie ou série de antologia:“Rixa”, NetflixMelhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme:Ali Wong, “Rixa”, NetflixMelhor ator em minissérie, série de antologia ou filme:Steven Yeun, “Rixa”, NetflixMelhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme para televisão:Niecy Nash-Betts, “Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”, NetflixMelhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme para televisão:Paul Walter Hauser, “Black Bird”, Apple TV+Melhor realização em série dramática:Mark Mylod, “Succession”, HBOMelhor realização em série de comédia:Christopher Storer, “The Bear”, FXMelhor realização em minissérie:Lee Sung Jin, “Rixa”, NetflixMelhor escrita para série dramática:Jesse Armstrong, “Succession”, HBOMelhor escrita para série de comédia:Christopher Storer, “The Bear”, FXMelhor escrita para minissérie:Lee Sung Jin, “Rixa”, NetflixMelhor série de Variedades:“Last Week Tonight With John Oliver”, HBOMelhor série de Variedades, talk show:“The daily show with Trevor Noah”, Comedy CentralMelhor Especial de Variedades:“Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium”, Disney+





(Com Lusa)