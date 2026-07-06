Sudão. Conselho de Direitos Humanos da ONU ordena "investigação urgente"

El-Obeid, na região do Cordofão do Norte (Sudão central), está cercada há vários meses pelas Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), paramilitares que estão em guerra com o exército regular desde abril de 2023.

Numa resolução adotada hoje por consenso pelos seus 47 membros, e após um debate de emergência realizado na sexta-feira a pedido do Reino Unido, o Conselho dos Direitos Humanos manifestou "a sua profunda preocupação com o risco iminente de atrocidades generalizadas cometidas pelas RSF, incluindo a violência sexual relacionada com o conflito, a que centenas de milhares de civis estão expostos (...) em El-Obeid e arredores".

Por isso, ordenou à Missão Internacional Independente de Apuramento de Factos sobre o Sudão, estabelecida pelo Conselho de Segurança no início do conflito, que conduza "uma investigação urgente" sobre as alegadas violações do direito internacional humanitário e crimes internacionais relacionados cometidos no país.

Nas últimas três semanas, a ONU, as ONG e vários governos têm manifestado preocupação com um possível ataque iminente a El-Obeid, semelhante ao que levou à captura de Al-Fashir (no oeste do Sudão) no ano passado, cidade no Darfur onde as Forças Revolucionárias Sudanesas (FRS, na sigla em inglês) são acusadas de cometer inúmeras atrocidades.

El-Obeid, com uma população de meio milhão de habitantes, alberga aproximadamente 100 mil pessoas deslocadas pela violência noutras partes do país. Depois de ter rompido um longo cerco em fevereiro do ano passado, o exército tem lutado para impedir que os paramilitares reimponham o bloqueio através de repetidos ataques com drones contra a cidade, as suas infraestruturas e a principal via de saída.

O Conselho sublinhou que não existe uma solução militar para a crise no Sudão, reiterando o seu apelo a um cessar-fogo imediato e abrangente, sem pré-condições, e ao estabelecimento de um processo de transição política credível e inclusivo que conduza a um governo nacional democraticamente eleito após um período de transição liderado por civis.

No texto da resolução, o Conselho condenou "os ataques aéreos contra civis e o ataque ilegal às infraestruturas civis", incluindo "dezenas de ataques com drones contra El-Obeid nas últimas duas semanas, incluindo contra hospitais e outras instalações de saúde, que causaram vítimas civis e interromperam o acesso a serviços essenciais".

Apelando a "todas as partes em conflito para que garantam a proteção dos civis", particularmente daqueles que são forçados a fugir, no texto denuncia-se ainda "o uso generalizado da violação e de outras formas de violência sexual e de género como método de guerra, incluindo em locais de detenção e como método de tortura".