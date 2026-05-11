Sudão do Sul. Pelo menos 880 civis mortos entre janeiro e abril em ataques de drones

Os ataques de drones causaram a morte de pelo menos 880 civis - mais de 80% de todas as mortes de civis relacionadas com o conflito - entre janeiro e abril deste ano, segundo a mesma nota.

"Se nenhuma medida for tomada imediatamente, este conflito corre o risco de entrar numa nova fase, ainda mais mortífera", alertou o Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado.

Os ataques com drones multiplicaram-se nos últimos meses na guerra no Sudão, causando numerosas vítimas.

Segundo o Alto Comissariado, a maioria das mortes de civis atribuídas a estes ataques durante o primeiro trimestre do ano ocorreu na região estratégica do Kordofão.

De acordo com o comunicado, a 08 de maio, ataques com drones em Al-Quoz, no Cordofão do Sul, e perto de El-Obeid, no Cordofão do Norte, teriam matado 26 civis e ferido várias pessoas.

"Este recurso crescente aos drones permite que os combates continuem sem interrupção à aproximação da época das chuvas, que, no passado, geralmente levava a uma calmaria das operações terrestres", sublinhou Volker Türk no comunicado.

Por outro lado, o uso de drones pelos beligerantes está-se a expandir cada vez mais além do Cordofão e do Darfur, para o Nilo Azul, o Nilo Branco e Cartum, entre outros, indica o Alto Comissariado.

Desde abril de 2023, a guerra entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e o exército sudanês causou dezenas de milhares de mortes - algumas estimativas indicam mais de 200.000 óbitos -, deslocou milhões de pessoas e desencadeou o que a ONU classifica como a pior crise humanitária do mundo.

Na semana passada, o chefe das RSF, Mohamed Hamdane Daglo, afirmou que as suas forças estavam prontas para combater durante décadas, se necessário, na guerra contra o exército.

Hoje, Türk apelou à adoção de medidas "enérgicas" para impedir a transferência de armas, incluindo drones armados cada vez mais sofisticados, para as partes beligerantes.

Estas visam principalmente os mercados (28 ataques nestes primeiros quatro meses do ano) e os estabelecimentos de saúde (12 ataques), segundo o Alto-Comissariado, que alertou para o risco que estes conflitos representam para o envio de ajuda humanitária.

"Grande parte do país, incluindo o Curdofão, enfrenta agora um risco acrescido de fome e insegurança alimentar aguda, uma situação agravada pelos atrasos ou pela escassez de fertilizantes esperada devido à crise do Golfo", explicou Türk, apelando mais uma vez à proteção dos civis.