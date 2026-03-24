Sul de Moçambique em alerta face a chuvas fortes

A previsão, válida até às 24:00 de hoje, refere ainda que a chuva será acompanhada, por vezes, de trovoadas e ventos com rajadas.

"Adicionalmente espera-se a continuação de chuvas locais, em regime fraco a moderado, por vezes com trovoadas na região centro e norte do país", lê-se ainda no alerta.

O Inam pede a tomada de medidas de precaução e segurança, quando foram registados 18 mortos na atual denominada segunda vaga de inundações em Moçambique, registada nos últimos dias, após as cheias de janeiro, que provocaram pelo menos 43 mortos, afetando mais de 715 mil pessoas.

Segundo a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), Luísa Meque, parte das mortes está associada ao não cumprimento das orientações das autoridades durante as ações de sensibilização junto das comunidades em risco.

O número de mortos na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 298, com mais de um milhão de pessoas afetadas, desde outubro, segundo o INGD.