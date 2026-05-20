Surto de Ébola. Especialistas dos EUA apostam em tratamento experimental contra vírus

A Mapp, com sede em San Diego, é especializada em vacinas e medicamentos para doenças infecciosas e desenvolveu anteriormente um medicamento experimental contra o Ebola, o ZMapp, usado durante o surto de 2014.





C/agências

A informação foi avançada por um funcionário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).Este tratamento experimental baseia-se na utilização de anticorpos monoclonais e está a ser desenvolvido através desta parceria público-privada, apoiada pela BARDA, para combater o vírus Sudão, que é intimamente relacionado a outros vírus que provocam Ébola.A notícia foi avançada pela, sem detalhes quanto ao fornecimento, capacidade de produção ou considerações de aquisição.O surto de Ébola no leste da República Democrática do Congo, que provavelmente começou há dois meses, matou mais de 130 pessoas e espera-se que continue a crescer, disse a Organização Mundial da Saúde., e qualquer vacina potencial pode levar meses para ser desenvolvida.Até ao momento, foram registados 600 casos suspeitos e 139 mortes suspeitas, com casos confirmados também relatados na vizinha Uganda.