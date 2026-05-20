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Surto de Ébola. Especialistas dos EUA apostam em tratamento experimental contra vírus
As autoridades de saúde norte-americanas estão a trabalhar com a Mapp Biopharmaceutical para desenvolver um tratamento experimental contra o Ébola para pessoas que possam ter sido expostas ao vírus que provocou o mais recente surto.
A empresa de biotecnologia está, em parceria com a Autoridade de Investigação e Desenvolvimento Biomédico Avançado (BARDA), a desenvolver um potencial tratamento para indivíduos de alto risco, como parte de esforços coordenados de preparação. A informação foi avançada por um funcionário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).
Este tratamento experimental baseia-se na utilização de anticorpos monoclonais e está a ser desenvolvido através desta parceria público-privada, apoiada pela BARDA, para combater o vírus Sudão, que é intimamente relacionado a outros vírus que provocam Ébola.
A mesma fonte adiantou que os dados laboratoriais indicam que este tratamento tem potencial para ser eficaz contra o vírus Ebola Bundibugyo, causador do atual surto de Ebola, declarado como emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde.
A notícia foi avançada pela Bloomerg, sem detalhes quanto ao fornecimento, capacidade de produção ou considerações de aquisição.
O surto de Ébola no leste da República Democrática do Congo, que provavelmente começou há dois meses, matou mais de 130 pessoas e espera-se que continue a crescer, disse a Organização Mundial da Saúde.
Atualmente, não há vacina aprovada ou tratamento específico para a estirpe Bundibugyo, e qualquer vacina potencial pode levar meses para ser desenvolvida.
Até ao momento, foram registados 600 casos suspeitos e 139 mortes suspeitas, com casos confirmados também relatados na vizinha Uganda.
Este tratamento experimental baseia-se na utilização de anticorpos monoclonais e está a ser desenvolvido através desta parceria público-privada, apoiada pela BARDA, para combater o vírus Sudão, que é intimamente relacionado a outros vírus que provocam Ébola.
A mesma fonte adiantou que os dados laboratoriais indicam que este tratamento tem potencial para ser eficaz contra o vírus Ebola Bundibugyo, causador do atual surto de Ebola, declarado como emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde.
A notícia foi avançada pela Bloomerg, sem detalhes quanto ao fornecimento, capacidade de produção ou considerações de aquisição.
O surto de Ébola no leste da República Democrática do Congo, que provavelmente começou há dois meses, matou mais de 130 pessoas e espera-se que continue a crescer, disse a Organização Mundial da Saúde.
Atualmente, não há vacina aprovada ou tratamento específico para a estirpe Bundibugyo, e qualquer vacina potencial pode levar meses para ser desenvolvida.
Até ao momento, foram registados 600 casos suspeitos e 139 mortes suspeitas, com casos confirmados também relatados na vizinha Uganda.
A Mapp, com sede em San Diego, é especializada em vacinas e medicamentos para doenças infecciosas e desenvolveu anteriormente um medicamento experimental contra o Ebola, o ZMapp, usado durante o surto de 2014.
C/agências