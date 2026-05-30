Surto de ébola no Congo. Diretor-geral da OMS apela a mais fundos internacionais

Isto no dia em que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu mais apoio para controlar o surto de ébola na Republica do Congo.



Tedros Ghebreyesus aterrou ao início da tarde deste sábado no país para acompanhar os esforços de contenção da doença, mas disse que a propagação está a ser muito rápida.



No Congo foram registadas 251 mortes. A mais recente foi este sábado, um bebé que nasceu de uma mãe infetada com ébola.



O vírus que causa o ébola, uma febre hemorrágica altamente contagiosa, já foi detetado em três províncias e no vizinho Uganda.



Há mais de mil casos suspeitos, e segundo os especialistas nunca antes um surto tinha atingido tantos casos no início.