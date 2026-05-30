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Surto de ébola no Congo. Diretor-geral da OMS apela a mais fundos internacionais
O Brasil está a investigar um caso suspeito de ébola em São Paulo. Este sábado foi posto em isolamento, num hospital especializado, um homem com sintomas de febre que esteve recentemente na República Democrática do Congo.
Tedros Ghebreyesus aterrou ao início da tarde deste sábado no país para acompanhar os esforços de contenção da doença, mas disse que a propagação está a ser muito rápida.
No Congo foram registadas 251 mortes. A mais recente foi este sábado, um bebé que nasceu de uma mãe infetada com ébola.
O vírus que causa o ébola, uma febre hemorrágica altamente contagiosa, já foi detetado em três províncias e no vizinho Uganda.
Há mais de mil casos suspeitos, e segundo os especialistas nunca antes um surto tinha atingido tantos casos no início.