Surto de ébola no leste da República Democrática do Congo já causou 80 mortos

"Foram reportados 246 casos suspeitos e 80 mortes, das quais quatro testaram positivo", afirmou o ministro Samuel Roger Kamba Mulamba num comunicado divulgado na sexta-feira, citado hoje pela agência Efe.

A doença foi localizada nas cidades de Rwampara, Mongwalu e Bunia e o caso índice presumido -- um enfermeiro do Centro Médico Evangélico -- trabalhava em Bunia e o seu caso data de 24 de abril.

"O caso índice presumido da doença corresponde a um enfermeiro falecido, de idade desconhecida, do Centro Médico Evangélico (CME) em Bunia; este caso data de 24 de abril de 2026, na zona de saúde de Rwampara. Este enfermeiro apresentou sintomas sugestivos de doença pelo vírus Ébola: febre, hemorragia e vómitos com intensa fraqueza", detalha o documento.

Análises realizadas pelo Instituto Nacional de Investigação Biomédica da RDCongo confirmaram até ao momento oito casos positivos de doença pelo vírus Ébola em 13 amostras recolhidas, correspondentes à estirpe Bundibugyo. As restantes cinco amostras não puderam ser analisadas devido ao volume insuficiente.

O Governo da RDCongo já ativou o Centro de Operações de Emergência e reforçou a vigilância epidemiológica em Ituri, adoptando medidas urgentes, incluindo assistência médica gratuita, envio de equipas de intervenção rápida e controlo de fronteiras, instando ainda a população a praticar uma higiene rigorosa e a comunicar os sintomas sem entrar em pânico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou especialistas e cinco toneladas de material médico da capital, Kinshasa, para Bunia, de forma a reforçar a resposta na linha da frente.

Entretanto, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) ativou também uma resposta regional abrangente ao surto, alertando para o elevado risco de transmissão devido à "intensa movimentação" de pessoas ligadas à mineração e à proximidade com o Uganda --- que já reportou um caso importado --- e o Sudão do Sul.

A agência mobilizou equipas de emergência para centralizar a gestão de material médico e convocou uma reunião hoje com parceiros internacionais e a OMS para obter apoio político ao mais alto nível.

O último surto na RDCongo ocorreu no final de 2015, na província de Kasai (região centro), sendo este o décimo sexto caso no país desde que o vírus foi descoberto, em 1976.

Segundo a OMS, o ébola tem uma taxa de mortalidade entre os 60% e os 80%, é transmitido por fluidos corporais e provoca febre alta, fraqueza intensa e hemorragias graves.

c/ Lusa