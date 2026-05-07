Surto de Hantavírus. Dois passageiros de regresso ao Reino Unido em autoisolamento

Apesar de estes dois cidadãos não apresentarem sintomas, estão a ser monitorizados, por precaução. As autoridades de saúde britânicas desdramatizam, no entanto, dizendo que o risco para o público em geral continua muito baixo.



Entretanto, as autoridades sanitárias da Argentina estão a fazer uma investigação rigorosa, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, para rastrear a origem deste surto de Hantavírus.



Desde que o navio deixou o porto de Ushuaia, no extremo sul argentino, a situação sanitária a bordo agravou-se, tendo já ocorrido três mortes e tendo subido para cinco o número de casos de infeção confirmados.



O Ministério da Saúde da Argentina vai fazer a análise de ratos na cidade de Ushuaia, que foi justamente o ponto de partida do cruzeiro e onde embarcou o casal neerlandês que morreu com o vírus.