Surto de hantavírus: Passageiro de cruzeiro infetado com variante transmissível entre humanos

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De acordo com o Ministro da Saúde da África do Sul, país onde dois dos passageiros foram hospitalizados, "os testes preliminares mostram que se trata, de facto, da variante andina".



Perante uma comissão parlamentar, o ministro Aaron Motsoaledi acrescentou que "esta é a única variante, entre as 38 conhecidas, que se transmite de uma pessoa para outra".



Um dos passageiros hospitalizados em Joanesburgo morreu, um segundo permanece internado.





O governo suiço informou, entretanto, que um infetado com hantavírus está a ser tratado em Zurique, acrescentando que "não existe qualquer perigo para a população" neste momento.



O homem tinha regressado à Suíça depois de ter estado embarcado no navio de cruzeiro onde foram registados vários casos, acrescentou o governo suíço precisando que o homem e a mulher tinham voltado de uma viagem na América do Sul no final de abril.





De acordo com a OMS, o número total de casos de hantavírus subiu para oito, três dos quais com confirmação laboratorial.





Para esta quarta-feira foi marcada uma reunião de emergência do governo de Espanha. Um encontro convocado pelo primeiro-ministro que junta os diferentes ministérios envolvidos no pedido da Organização Mundial da Saúde para receber Espanha receber o navio MV Hondius nas Canárias, da ministra da saúde ao ministro dos transportes.





Uma reunião que tinha sido pedida pelo Governo das Canárias que não quer receber o navio. Fernando Clavijo considera que a decisão do Ministério da Saúde de receber o navio cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus "não obedece a nenhuma decisão técnica" e propõe que o cruzeiro regresse ao país de origem.



