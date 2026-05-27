Surto de sarampo no Bangladesh matou mais de 500 crianças

Altamente contagioso, o sarampo propaga-se rapidamente através da tosse e dos espirros e é particularmente perigoso para crianças pequenas não vacinadas com menos de 5 anos de idade.



Hospitais sobrecarregados



O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo, mas pode ser amplamente prevenido com duas doses da vacina.

Lacunas na vacinação

A imunidade adquirida com a vacina não é imediata, pelo que, será necessário tempo para que o impacto da vacina comece a surtir efeito em todo o país.

"Não penso em estado de emergência", diz. "Bangladesh é capaz de lidar com a situação".





c/agências