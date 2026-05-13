Mundo
Suspeita de norovírus. Um morto e 1.700 pessoas confinadas em navio em Bordéus
Estão confinadas 1.700 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro em Bordéus, após a morte de um passageiro de 90 anos. As autoridades de saúde francesas desconfiam de um possível surto de gastroenterite.
Estão a proceder a exames médicos para detetar a possível presença de norovírus. Entre os 1.233 passageiros, na sua maioria britânicos e irlandeses, cerca de meia centena apresentaram sintomas. Há ainda 514 tripulantes também a bordo.
O navio partiu das Ilhas Shetland a 6 de maio, fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordéus, de onde está previsto partir para Espanha.
O navio partiu das Ilhas Shetland a 6 de maio, fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordéus, de onde está previsto partir para Espanha.
As pessoas estão confinadas no navio de cruzeiro que chegou na noite de terça-feira a Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite, anunciaram as autoridades.
Entre os passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas. Estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus.
Entre os passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas. Estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus.
C/agências