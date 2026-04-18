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Suspeito abatido. Tiroteio em Kiev faz pelo menos cinco mortos

Suspeito abatido. Tiroteio em Kiev faz pelo menos cinco mortos

O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, adiantou que o presumível atirador “foi morto durante a detenção”.

Carlos Santos Neves - RTP /
Valentyn Ogirenko - Reuters

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Um tiroteio numa área residencial da capital ucraniana provocou este sábado pelo menos cinco mortos. O presumível atirador foi abatido pelas forças de segurança.

“Até ao momento, foram confirmadas as mortes de cinco pessoas", indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X, acrescentando que "quatro reféns foram resgatados".


Segundo o ministro ucraniano do Interior, o suspeito acabou por morrer durante uma tentativa de captura por parte das autoridades - os agentes tentaram detê-lo no interior de um supermercado onde “havia feito reféns e disparado contra a polícia”, ainda de acordo com Igor Klymenko.O tiroteio teve lugar numa área residencial da margem direita do Dnipro.


O presidente da câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, adiantou, por sua vez, que pelo menos 15 pessoas sofreram ferimentos, das quais dez foram hospitalizadas.

Em comunicado, o procurador-geral Ruslan Kravchenko adiantou que o suspeito é “um homem de 58 anos nascido em Moscovo”.

“De acordo com informações preliminares, usou uma arma automática. Ao mesmo tempo, um incêndio começou no apartamento onde o agressor estava registrado como residente", acrescentou o gabinete do procurador-geral.

c/ agências
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