Mundo
Guerra na Ucrânia
Suspeito abatido. Tiroteio em Kiev faz pelo menos cinco mortos
O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, adiantou que o presumível atirador “foi morto durante a detenção”.
Um tiroteio numa área residencial da capital ucraniana provocou este sábado pelo menos cinco mortos. O presumível atirador foi abatido pelas forças de segurança.
“Até ao momento, foram confirmadas as mortes de cinco pessoas", indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X, acrescentando que "quatro reféns foram resgatados".
Segundo o ministro ucraniano do Interior, o suspeito acabou por morrer durante uma tentativa de captura por parte das autoridades - os agentes tentaram detê-lo no interior de um supermercado onde “havia feito reféns e disparado contra a polícia”, ainda de acordo com Igor Klymenko.O tiroteio teve lugar numa área residencial da margem direita do Dnipro.
O presidente da câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, adiantou, por sua vez, que pelo menos 15 pessoas sofreram ferimentos, das quais dez foram hospitalizadas.
Em comunicado, o procurador-geral Ruslan Kravchenko adiantou que o suspeito é “um homem de 58 anos nascido em Moscovo”.
“De acordo com informações preliminares, usou uma arma automática. Ao mesmo tempo, um incêndio começou no apartamento onde o agressor estava registrado como residente", acrescentou o gabinete do procurador-geral.
c/ agências
“Até ao momento, foram confirmadas as mortes de cinco pessoas", indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X, acrescentando que "quatro reféns foram resgatados".
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026
Segundo o ministro ucraniano do Interior, o suspeito acabou por morrer durante uma tentativa de captura por parte das autoridades - os agentes tentaram detê-lo no interior de um supermercado onde “havia feito reféns e disparado contra a polícia”, ainda de acordo com Igor Klymenko.O tiroteio teve lugar numa área residencial da margem direita do Dnipro.
O presidente da câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, adiantou, por sua vez, que pelo menos 15 pessoas sofreram ferimentos, das quais dez foram hospitalizadas.
Em comunicado, o procurador-geral Ruslan Kravchenko adiantou que o suspeito é “um homem de 58 anos nascido em Moscovo”.
“De acordo com informações preliminares, usou uma arma automática. Ao mesmo tempo, um incêndio começou no apartamento onde o agressor estava registrado como residente", acrescentou o gabinete do procurador-geral.
c/ agências