Suspeito de atentado em Bruxelas abatido pela polícia belga

Ao início da manhã decorria em Schaerbeek uma operação policial em larga escala denominada "Gaiola do Urso".





O alegado autor do ataque de segunda-feira, de nacionalidade tunisina, estava num café, na capital da Bélgica, quando foi baleado pela polícia.





As autoridades belgas adiantaram à rádio sueca RTBF que a pessoa baleada pela polícia é o atirador que matou dois cidadãos suecos, identificado como Abdesalem L. A mesma fonte confirmaria, mais tarde, que o autor dos ataques estava morto.



A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, também confirmou a morte do suspeito do tiroteio. "Temos uma boa notícia, nós encontrámos o homem. O autor do ataque terrorista em Bruxelas foi identificado e morreu", disse Verlinden em declarações à rádio VRT.







que a arma encontrada junto ao suspeito corresponde àquela que foi utilizada para matar os dois suecos. Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas A ministra avançou ainda





"Este ataque terrorista abala os alicerces das nossas sociedades pacíficas", afirmou, por sua vez, o primeiro-ministro belga durante uma conferência de imprensa. Alexander De Croo exprimiu, em nome da Bélgica, as "mais sinceras condolências ao povo da Suécia".



Segundo o ministro da Justiça da Bélgica, o suspeito de 45 anos foi condenado na Tunísia "por crimes de direito consuetudinário" e o seu pedido de asilo na Bélgica tinha sido rejeitado.



O ataque ocorreu ao final da tarde de segunda-feira, em Bruxelas. Duas pessoas morreram e outra ficou ferida.



As vítimas são dois homens de nacionalidade sueca que estariam a assistir ao jogo de futebol entre as seleções da Bélgica e da Suécia.





O suspeito fugiu do local após o tiroteio, quando o jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia estava prestes a começar. Por motivos de segurança, o jogo foi interrompido ao intervalo e os adeptos impedidos de abandonar o estádio.







Em Bruxelas, as autoridades declararam o nível de alerta 4, utilizado sempre que há ameaças graves e iminentes.



O ataque ocorre numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa está de visita à Bélgica a convite dos monarcas belgas.



O programa do Presidente da República foi alterado em consequência do atentado. Já não há cerimónia militar e o encontro com o primeiro-ministro belga foi cancelado, por enquanto.



As instituições europeias em Bruxelas também fecharam as portas a visitantes.