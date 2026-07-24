Taipé acusa Pequim de violar soberania após incursão de navio científico chinês

Num comunicado divulgado pela agência oficial chinesa Xinhua, o ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais da China informou que o navio de investigação científica Lanhai 201, pertencente à Academia Chinesa de Ciências das Pescas, realizou entre 17 e 23 de julho uma prospeção de recursos piscícolas a leste de Taiwan.

O ministério indicou que os trabalhos decorreram em "águas sob jurisdição" da China, que reclama soberania sobre Taiwan - ilha autogovernada desde 1949 - e sobre os espaços marítimos adjacentes.

Em resposta, a Administração da Guarda Costeira (CGA) de Taiwan afirmou que acompanhou "de perto" os movimentos do Lanhai 201, que, às 14:30 locais (07:30 em Lisboa) de quarta-feira, se encontrava a cerca de 53 milhas náuticas (98 quilómetros) a leste - nordeste da ilha de Orquídea.

"A embarcação permanece sob vigilância constante do navio-patrulha Lanyu", indicou a autoridade marítima, sem especificar se o navio chinês foi afastado da área.

A CGA sublinhou que a República da China, designação oficial de Taiwan, é um "país soberano e independente" e não mantém qualquer "relação de subordinação" com a República Popular da China, acrescentando que Pequim "não tem o direito de reclamar soberania nem jurisdição sobre as águas a leste de Taiwan".

Sob o "pretexto de uma investigação de recursos piscícolas", a China procura concretizar a sua "expansão hegemónica" naquela zona, denunciou o organismo, que apelou a Pequim para cessar de imediato ações que, na sua perspetiva, "prejudicam a paz entre as duas margens do estreito e minam a estabilidade regional".

Segundo a agência noticiosa taiwanesa CNA, esta é a segunda vez desde junho que a China envia um navio científico para leste da ilha.

O navio oceanográfico Xiang Yang Hong 22 realizou uma missão semelhante entre 16 e 18 de junho e chegou a entrar na "zona contígua" de Taiwan, a 24 milhas náuticas (44 quilómetros) da costa, de acordo com a CNA.

Ambos os episódios ocorreram depois de Pequim ter realizado, entre 6 e 10 de junho, uma "operação especial de controlo do tráfego marítimo" a leste de Taiwan, coincidindo com o anúncio do Japão e das Filipinas sobre o início de negociações para delimitar as respetivas fronteiras marítimas na região.

Nas últimas semanas, a Guarda Costeira chinesa e outras embarcações oficiais intensificaram as atividades em torno de Taiwan. O ministério da Defesa Nacional taiwanês registou 97 avistamentos destes navios desde o início de julho e 111 em junho, face aos 44 de maio e aos 40 de abril.