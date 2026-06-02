Taiwan condecora presidente do senado checo pelo "firme apoio" à ilha

Numa cerimónia realizada na Presidência taiwanesa, William Lai Ching-te atribuiu a Milos Vystrcil a Ordem da Nuvem Propícia, a mais elevada condecoração civil de Taiwan, que, segundo o chefe de Estado, simboliza "o mais alto respeito e gratidão" do povo taiwanês para com o político europeu.

No discurso de entrega da distinção, Lai afirmou que tanto Taiwan como a República Checa viveram longos períodos sob "regimes autoritários", razão pela qual ambas compreendem que a liberdade "não se conquista facilmente".

"No futuro, Taiwan e a República Checa continuarão a avançar lado a lado, do lado da liberdade e da democracia, contribuindo ainda mais para a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo", declarou.

Lai manifestou também o desejo de aprofundar a cooperação com Praga em áreas como medicina inteligente, cibersegurança e tecnologias emergentes.

Vystrcil chegou a Taiwan na segunda-feira para uma visita de quatro dias, acompanhado por uma delegação de cerca de 40 pessoas.

A Cidade do Vaticano é o único Estado europeu que mantém relações diplomáticas oficiais com Taiwan, mas vários países da Europa Central e de Leste têm reforçado os laços com a ilha nos últimos anos, sobretudo após a invasão russa da Ucrânia.

A China, que considera Taiwan uma parte inalienável do seu território e não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha, já tinha manifestado no fim de semana a sua "firme oposição" à visita de Vystrcil.

Pequim considera que a deslocação do responsável checo "viola gravemente a soberania nacional e a integridade territorial" da China.