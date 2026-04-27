Taiwan condena arguidos a até 10 anos de prisão por fuga de segredos da TSMC

O Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial de Taiwan aplicou também uma multa de 150 milhões de dólares taiwaneses (cerca de 4,07 milhões de euros) à filial local da Tokyo Electron, segundo a agência noticiosa CNA.

Em agosto de 2025, o Ministério Público acusou Chen Li-ming, antigo engenheiro da TSMC que posteriormente trabalhou na Tokyo Electron, bem como outros funcionários da empresa taiwanesa, de alegado roubo de informação relacionada com a tecnologia de fabrico de `chips` de dois nanómetros.

Segundo a investigação, Chen terá solicitado a funcionários da TSMC o acesso a informação confidencial, visando facilitar à Tokyo Electron a obtenção de mais contratos como fornecedora da empresa.

De acordo com a CNA, Chen foi condenado a 10 anos de prisão por violação da Lei de Segurança Nacional, enquanto outros três arguidos receberam penas entre dois e seis anos.

O tribunal condenou ainda uma ex-funcionária da Tokyo Electron a 10 meses de prisão, com pena suspensa por três anos, além do pagamento de um milhão de dólares taiwaneses (mais de 27.000 euros) ao Estado.

O caso foi enquadrado pelas autoridades como o primeiro a abranger "tecnologia-chave nacional" ao abrigo da Lei de Segurança Nacional, em vigor desde 2022.

A legislação considera como tecnologia estratégica, entre outras, os processos de fabrico de circuitos integrados mais avançados do que o nó de 14 nanómetros, como o de dois nanómetros da TSMC.

Estes circuitos, cuja produção em massa começou no final do ano passado, são os mais avançados do mundo e considerados essenciais para o desenvolvimento futuro de aplicações e dispositivos de inteligência artificial.