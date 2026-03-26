EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Taiwan diz que vendas de armas dos EUA continuam em curso após ter obtido "garantias"

Taiwan diz que vendas de armas dos EUA continuam em curso após ter obtido "garantias"

O ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, afirmou hoje que Taipé obteve "garantias" dos Estados Unidos sobre a autorização de novas vendas de armamento, apesar do possível encontro entre líderes dos EUA e da China para breve.

Lusa /
Brenda Goh - Reuters

VER MAIS

"O ministério da Defesa mantém uma comunicação estreita com a Agência de Cooperação em Segurança de Defesa dos Estados Unidos [o organismo responsável pela gestão das vendas de armas ao exterior] sobre os projetos, quantidades, montantes e prazos que seriam oferecidos a Taiwan", afirmou Koo, citado pela agência de notícias CNA.

"O assunto continua em análise interna e não foi recebida qualquer notificação de atraso", acrescentou o ministro, que não forneceu detalhes sobre o tipo de armamento envolvido nem sobre o custo total da operação.

Estas declarações ocorreram um dia após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que viajará para a China nos próximos dias 14 e 15 de maio para se reunir com o seu homólogo, Xi Jinping, uma visita que tinha previsto realizar no final de março, mas que foi adiada devido à guerra no Irão.

Entre os temas que poderão ser abordados nesse encontro está, precisamente, a venda de armamento a Taipé. Numa chamada telefónica no início de fevereiro, Xi instou Trump a "agir com prudência" no envio de armas para Taiwan, e sublinhou que a ilha é a "primeira linha vermelha" nas relações entre ambas as potências.

O Wall Street Journal informou, citando funcionários norte-americanos, que Washington suspendeu a aprovação de um importante pacote de armas para Taiwan por receio de que a operação pudesse pôr em risco a realização da cimeira entre Trump e Xi.

O Governo dos Estados Unidos notificou em dezembro o Congresso sobre oito possíveis vendas de armamento a Taipé, avaliadas em cerca de 11,1 mil milhões de dólares (cerca de 9,5 mil milhões de euros), o maior pacote de armas adquirido pela ilha até à data.

As autoridades de Pequim consideram Taiwan "parte inalienável" do território chinês e não descartam o uso da força para assumir o seu controlo, uma postura rejeitada pelo Executivo taiwanês, que defende que apenas os 23 milhões de habitantes da ilha têm o direito de decidir o seu futuro político.

Há mais de sete décadas que os EUA se encontram no meio das disputas entre ambas as partes, uma vez que Washington é o principal fornecedor de armas a Taipé e, embora não mantenha laços diplomáticos com este território, poderia defendê-lo em caso de conflito com Pequim.

 

Tópicos
PUB
PUB