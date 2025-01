Talibãs do Afeganistão libertam antigo soldado canadiano

"Acabei de falar com David Lavery, que chegou em segurança ao Qatar vindo do Afeganistão. Está animado", anunciou Joly, no domingo, na rede social X.

A ministra expressou ainda a gratidão ao homólogo do Qatar, o xeque Mohamed Abdulrahman al Thani, pela ajuda em "facilitar a libertação" de Lavery.

Até ao momento, nem as autoridades do Qatar nem os talibãs fizeram qualquer anúncio sobre a libertação do canadiano.

Fontes citadas pela emissora pública canadiana CBC confirmaram que Lavery, que foi submetido a uma avaliação médica à chegada a Doha, encontra-se já com a família.

Lavery, que ajudava os afegãos elegíveis para imigrar para o Canadá antes do regime talibã tomar o poder em 2021, foi detido na capital afegã a 11 de novembro de 2024.

A Veterans Transition Network (VTN) divulgou no domingo um comunicado em que expressou "alívio e muita felicidade por confirmar a libertação em segurança" de Lavery.

A associação canadiana, que trabalha na integração de antigos militares na vida civil, tinha em novembro dado a conhecer a detenção de Lavery, que tinha viajado várias vezes para realizar trabalho humanitário no Afeganistão.

Na passada terça-feira, uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e o Afeganistão resultou na libertação de dois norte-americanos -- Ryan Corbett e William McKenty - e de um talibã em prisão perpétua na Califórnia por tráfico de droga e terrorismo, indicaram autoridades talibãs.