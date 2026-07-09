TAP retoma voos para a Venezuela na segunda-feira

A TAP vai retomar os voos para a Venezuela na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, revela o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em entrevista à RTP Antena 1 a partir de Caracas. Com a impossibilidade de aterrarem voos comerciais no aeroporto de Caracas, danificado na sequência dos sismos, a operação da TAP vai ser transferida para a cidade de Valência.“A TAP vai retomar os voos para a Venezuela a partir de segunda-feira através do aeroporto de Valência, que fica a 200 quilómetros de Caracas”, adianta Emídio Sousa. O governante revela que “há alguns pedidos de pessoas que querem regressar” a Portugal. Emídio Sousa garante que o Governo está a acompanhar “caso a caso” e afirma que, com a retoma dos voos comerciais, “as pessoas podem optar pela solução mais favorável”.No voo da TAP previsto para segunda-feira, Portugal vai voltar a enviar ajuda humanitária. “O Ministério da Saúde vai enviar mais sete toneladas e meia de ajuda”, confirma Emídio Sousa, sublinhando que se trata, sobretudo, de “material médico e farmacêutico”.