TAP voltou a voar para Caracas ao fim de quatro meses
Quatro meses depois da interrupção, o primeiro voo da TAP para Caracas, chegou à capital venezuelana quase cheio. Foi uma viagem de saudade e alegria como testemunhou, a bordo, a enviada especial à Venezuela, Celina Faria.
Com este voo Lisboa – Caracas a TAP assinalou os 50 anos de ligações a Caracas.
Mário Chaves, administrador operacional da TAP, assume que esta foi uma viagem simbólica e importante e garante que é uma prioridade para a transportadora aérea portuguesa manter as rotas para os países onde vivem muitos emigrantes portugueses.
