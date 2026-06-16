Taxa de empregos vagos recua no 1.º trimestre na zona euro e UE

Na comparação homóloga, o indicador avançou 0,1 pontos percentuais (pp) tanto na zona euro quanto na média dos 27 Estados-membros.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na comparação com o quarto trimestre de 2025, a taxa de empregos vagos cresceu 0,1 pp na área do euro e manteve-se estável na UE.

Entre os Estados-membros, as taxas de vagas de emprego mais elevadas nos primeiros três meses do ano foram registadas nos Países Baixos (4,0%), na Bélgica (3,4%) e Malta.

As taxas mais baixas foram observadas na Roménia (0,6%) e na Polónia (0,8%), seguidas pela Bulgária, Espanha e Eslováquia (todas com 0,9%).

Em Portugal, o indicador avançou para 1,6%, face aos 1,4% registados no trimestre homólogo e no anterior.

No primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a taxa de postos de trabalho vagos aumentou em três Estados-membros, permaneceu estável em oito Estados-Membros e diminuiu em 16 Estados-Membros.

Os aumentos foram observados em Malta (0,4 pp), Portugal e Eslovénia (ambos 0,2 pp) e as maiores descidas registaram-se na Bélgica (-0,7 pp) e na Áustria (-0,5 pp), seguidas da Dinamarca e da Itália (ambas -0,4 pp).