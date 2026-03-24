Taxa de mortalidade por tuberculose em Angola baixou para quase metade em 2025

Na nota de imprensa, em alusão ao Dia Mundial da Tuberculose, o Ministério da Saúde assinalou também uma diminuição no número de casos, passando de 90.058 em 2024, para 85.793 casos de tuberculose em 2025, uma redução de 4%.

No ano passado, a faixa etária mais atingida pela tuberculose, doença considerada um problema grave de saúde pública em Angola, foi a dos 25 aos 34 anos, com 25% do total dos casos.

Segundo a nota, os níveis de diminuição deveram-se ao aumento do acesso ao diagnóstico e tratamento.

"Ainda assim, o elevado fardo de morbilidade e mortalidade tem consequências negativas para a saúde e para a economia das famílias, das comunidades, e afeta o desenvolvimento nacional pelas consequências nefastas do absentismo escolar, absentismo laboral e da perda de produtividade que o país sofre por este flagelo", lê-se na nota.

No documento vincou-se que o Ministério da Saúde "está fortemente comprometido em continuar a mobilizar mais recursos, a promover iniciativas cruciais e assertivas para a eliminação da tuberculose", garantindo que os serviços de saúde contra esta doença "estejam cada vez mais integrados nos cuidados de saúde primários".

Os esforços para a redução da tuberculose, salienta-se no documento, passa pelo reforço da participação das comunidades, tirando partido do seu conhecimento local e adaptando-o aos esforços de resposta, para "obter o máximo impacto, por se tratar de um investimento na equidade em saúde e uma oportunidade para reduzir o ciclo da pobreza".

Na mesma nota realça-se que aquele departamento ministerial está a acelerar ações concretas para o aumento do acesso a mais e melhores serviços de saúde inclusivos e equitativos, sem barreiras financeiras.

"Acabar com a tuberculose exige o compromisso de todos nós. Apenas com uma ação conjunta, contínua, coordenada e determinada será possível alcançar o objetivo comum: pôr fim à tuberculose enquanto problema de saúde pública", frisoa-se.

O Dia Mundial da Tuberculose foi instituído desde 1982 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a União Internacional Contra a Tuberculose e as Doenças Pulmonares, para sensibilizar e melhorar o conhecimento da sociedade acerca do seu elevado fardo, assim como dos seus impactos devastadores a nível sanitário, social e económico.

Este ano, o lema escolhido pela OMS, assumido e adaptado por Angola é "Sim! Podemos Acabar com a Tuberculose em Angola, Liderados pelo País e Empoderados pelas Pessoas".