Televisão iraniana divulga imagens de captura de mais um navio petroleiro

A captura, na quinta-feira, do Advantage Sweet - um petroleiro administrado pela Turquia e propriedade da China - foi a mais recente apreensão de navios por parte do Irão, quando crescem as tensões com os EUA sobre o avanço do programa nuclear de Teerão.

O Irão afirma que o navio-tanque foi apreendido ao colidir com outro navio iraniano, mas não forneceu provas de tal alegação.

Teerão tem apreendido vários outros navios, para de seguida os usar como moeda de troca nas negociações com o Ocidente.

As imagens hoje reveladas pela estação televisiva estatal do Irão mostram os militares, encapuzados, a descer até ao convés do Advantage Sweet por cordas, a partir de um helicóptero no ar.

Uma outra imagem revelava um comando das forças armadas iranianas com o punho no ar, aparentemente depois de ter capturado o navio.

Em reação, a 5ª Frota da Marinha dos EUA disse, em comunicado, que a apreensão iraniana constitui a quinta vez que uma embarcação comercial é capturada por Teerão nos últimos dois anos.

"O assédio contínuo do Irão às embarcações e a interferência nos direitos de navegação em águas regionais são uma ameaça à segurança marítima e à economia global", acrescentou o comunicado.

A empresa que gere o navio, uma firma turca chamada Advantage Tankers, emitiu um comunicado reconhecendo que o navio estava a "ser escoltado pela marinha iraniana até um porto, com base numa disputa internacional".