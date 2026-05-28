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Temperaturas globais vão continuar em níveis máximos nos próximos cinco anos
O calor voltou e as previsões apontam que se vai manter assim ou ainda mais alto nos próximos cinco anos. As previsões foram divulgadas esta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial que explica que as temperaturas globais vão continuar em níveis máximos com a média a ultrapassar mais de um grau e meio os níveis pré-industriais.
É um recuo aos anos de 1850 e 1900, mas com uma tendência para piorar.
O relatório alerta ainda que nos próximos cinco anos há cerca de 85 por cento de probabilidade de surgir o ano mais quente desde que há registos.
O ano mais quente até agora registado aconteceu há bem pouco tempo, em 2024. O fenómeno climático El Niño pode ter forte influência.