Temperaturas globais vão continuar em níveis máximos nos próximos cinco anos

É um recuo aos anos de 1850 e 1900, mas com uma tendência para piorar.

Cláudia Martins - RTP Antena 1





O relatório alerta ainda que nos próximos cinco anos há cerca de 85 por cento de probabilidade de surgir o ano mais quente desde que há registos.





O ano mais quente até agora registado aconteceu há bem pouco tempo, em 2024. O fenómeno climático El Niño pode ter forte influência.