Tempestade no Brasil. Rio de Janeiro com ventos de 110 quilómetros por hora

A tempestade apanhou de surpresa centenas de pessoas nas praias de Copacabana e Ipanema. Os termómetros marcavam 36 graus quando os ventos chegaram aos 110 quilómetros hora.



Nas cabines de oito lugares do teleférico da Providência, as pessoas ficaram em suspenso à espera que voltasse a funcionar.



O contraste entre o ar muito quente e seco com a entrada de uma frente fria provocou este fenómeno, que teve impacto em todo o país, mas com situações mais críticas em São Paulo, onde se registaram três vítimas mortais, e no Rio de Janeiro.



Os aeroportos do Rio e São Paulo suspenderam as operações durante várias horas. Muitas áreas das duas cidades ficaram sem luz também pela queda de centenas de árvores.



Os trabalhos não param para libertar as inúmeras estradas bloqueadas.



Os meteorologistas esperam que o equilíbrio das massas traga a redução gradual das rajadas de vento.