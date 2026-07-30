Mundo
Tempestade no Brasil. Rio de Janeiro com ventos de 110 quilómetros por hora
Uma tempestade no Brasil provocou pelo menos cinco mortos. No Rio de Janeiro, houve ventos acima dos 100 quilómetros hora. Há cortes de energia, interrupção nos transportes e estradas cortadas.
Nas cabines de oito lugares do teleférico da Providência, as pessoas ficaram em suspenso à espera que voltasse a funcionar.
O contraste entre o ar muito quente e seco com a entrada de uma frente fria provocou este fenómeno, que teve impacto em todo o país, mas com situações mais críticas em São Paulo, onde se registaram três vítimas mortais, e no Rio de Janeiro.
Os aeroportos do Rio e São Paulo suspenderam as operações durante várias horas. Muitas áreas das duas cidades ficaram sem luz também pela queda de centenas de árvores.
Os trabalhos não param para libertar as inúmeras estradas bloqueadas.
Os meteorologistas esperam que o equilíbrio das massas traga a redução gradual das rajadas de vento.