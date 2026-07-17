Tempestade no Chile deixa mais de 500 mil pessoas sem eletricidade

A tempestade, que deverá prolongar-se até domingo, provocou um ferido e deixou 48 desalojados até ao momento.

"A nível nacional, 590.824 clientes estão privados de eletricidade, o que representa 7,3%" da população, informou o Ministério da Energia na rede social X.

Devido às fortes rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, dezenas de portos em todo o país restringiram parcialmente as suas atividades.

Equipas de emergência foram mobilizadas em várias regiões para evitar danos mais graves, com as aulas suspensas hoje em nove regiões do país.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram um bairro costeiro inundado pelo mar na região de Biobío, a cerca de 500 quilómetros da capital Buenos Aires.

O país não registava uma tempestade tão prolongada e chuvas tão intensas há cerca de vinte anos, segundo Arnaldo Zúñiga, meteorologista da Direção Meteorológica do Chile.