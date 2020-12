Tempestade tropical Chalane já chegou a Moçambique

As províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país, estão com aviso vermelho da meteorologia. Podem ser as mais atingidas, incluindo, na próxima madrugada, a cidade da Beira, destruída pelo Idai.



São esperados ventos com rajadas entre os 90 e os 130 quilómetros por hora.