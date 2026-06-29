Tempo está a esgotar-se para 50 mil pessoas desaparecidas na Venezuela, aumenta a indignação dos familiares









"De que servem as armas? Pega numa pá e ajuda o teu país", grita um pai à procura dos dois filhos a um soldado que patrulha na cidade de La Guaira, "cujo acesso está proibido" pelo Governo até mesmo aos voluntários que insistiam que ainda se ouviam vozes a sair dos edifícios destruídos.

Residentes rezam durante uma cerimónia realizada no âmbito do Dia Nacional de Oração pelas vítimas do terramoto em Valência, no estado de Carabobo, na Venezuela. Jacinto Oliveros / AFP

". Este pai afirma que não se irá embora até que os seus filhos sejam resgatados dos escombros. Os "milagres" são raros, embora, 78 horas após o terramoto mortal, um bebé e duas mulheres tenham sido resgatados com vida na cidade de La Guaira.A presidente interina da Venezuela,Ao mesmo tempo, aDezenas de milhares de vítimas do terramoto continuam nas listas de pessoas desaparecidas, enquanto as autoridades confirmaram, até ao momento, pelo menos 1.450 mortos.Vinte e quatro países enviaram 521 toneladas de ajuda humanitária, 86 equipas com cães treinados para localizar pessoas presas sob os escombros e mais de 2.700 elementos de equipas de busca e salvamento.