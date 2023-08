Tensão agrava-se entre Pequim e Manila por disputa no Mar do Sul da China

O Baixio de São Tomás fica dentro na zona económica exclusiva das Filipinas e abriga uma mão cheia de soldados que vivem a bordo do venho navio, o Sierra Madre, que foi ali deixado deliberadamente pelas Filipinas em 1999 para reforçar a sua soberania.

Manila tem acusado repetidamente a guarda-costeira chinesa de bloquear missões de abastecimento às suas tropas, como sucedeu no passado dia cinco de agosto, quando aquela disparou um canhão de água contra um navio filipino.

Sábado, as forças armadas filipinas consideraram as ações da guarda costeira chinesa "excessivamente ofensivas".



Pequim defende que as Filipinas ocuparam ilegalmente o baixio e considerou o incidente um "aviso", referindo que exerceu constantemente uma "restrição racional".

As tensões entre os dois países têm vindo a agravar-se desde que o Presidente filipino Ferdinand Marcos Jr reaproximou a liderança política do país a Washington. Os Estados Unidos apoiam as Filipinas nas suas disputas marítimas com a China.

Argumentos de Pequim







As Filipinas têm "ignorado" a boa vontade e sinceridade da China, mas esta continua disponível para gerir as questões marítimas com as Filipinas pela via do diálogo e consulta, acrescentou.





Esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China apelou as Filipinas a retirarem o vaso de guerra encalhado no baixio, lembrando que esta questão já foi levantada "inúmeras vezes" através de canais diplomáticos.Além de pedir a retirada doao mesmo tempo que prometia continuar a tomar todas as ações necessárias para salvaguardar os seus direitos marítimos e soberania.