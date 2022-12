Tensão nos Balcãs. Ruas barradas por camiões no norte do Kosovo

Foto: Florion Goga - Reuters

No Kosovo, várias ruas de Mitrovica do norte foram barradas por camiões. A ação está a ser vista como um protesto da minoria de sérvios-kosovares, que recusa reconhecer a independência do território e defende que a sua capital é Belgrado.