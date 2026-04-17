Tentativa de compra de votos: Polícia da Bulgária apreende centenas de milhares de euros destinados a subornos









A notícia da apreensão de quase 300 mil euros foi avançada pela agência de notícias EFE.





De acordo com a agência noticiosa búlgara BTA, a polícia deteve também quatro pessoas por suborno de eleitores.





As informações divulgadas até à data não esclarecem qual o campo político que o dinheiro iria beneficiar.

A polícia búlgara encontrou cerca de 200 mil euros e cadernos eleitorais com os dados pessoais em quatro moradas de Varna, segundo a BTA, que cita o Ministério do Interior.





A polícia abriu uma investigação sobre a matéria há menos de três semanas.

A Bulgária realiza no próximo domingo as oitavas eleições legislativas em cinco anos.





Espera-se que o novo grupo político do antigo Presidente Rumen Radev ganhe e consiga pôr fim a um longo período de instabilidade política. Radev é descrito como pró-russo, é crítico da ajuda à Ucrânia e de uma série de políticas da União Europeia, incluindo o chamado Acordo Verde.

A Bulgária tem estado mergulhada na instabilidade desde 2021, quando o primeiro-ministro conservador de longa data, Boyko Borisov, perdeu o poder após grandes manifestações contra a corrupção.





Desde então, nenhum governo do Estado-membro mais pobre da União Europeia durou mais de um ano.





A queda do último governo foi desencadeada por protestos generalizados contra o orçamento que forçaram a demissão do primeiro-ministro, Rosen Zhelyazkov, no ano passado.





ČTK, jch / 17 abril 2026 11:13 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP











, que também se destinavam a subornar eleitores para que dessem o seu voto a um determinado partido. Os meios de comunicação social não especificaram de que partido se tratava.Esta semana, segundo a agência EFE, a. Posteriormente, referiu ainda que também foram utilizadas notas falsas para o efeito.