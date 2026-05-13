Tentativa de detenção de senador acaba em tiroteio no Senado das Filipinas

O mandado, emitido inicialmente em novembro, acusa o senenador de crime contra a humanidade por homicídio, relacionado com a morte de “pelo menos 32 pessoas” entre julho de 2016 e abril de 2018, período em que liderava a polícia nacional sob a presidência de Duterte.





Dela Rosa é especificamente acusado de “autorizar, permitir e promover” os homicídios, fornecer armas e prometer impunidade aos perpetradores. As autoridades filipinas não confirmaram até ao momento se pretendem entregar o senador ao TPI.

"Estamos sob ataque", disse o presidente do Senado, Alan Peter Cayetano, aliado de Dela Rosa, num vídeo transmitido ao vivo na sua página no Facebook, sem fornecer mais detalhes.A campanha, criticada por organizações internacionais de defesa de direitos humanos, resultou na morte de milhares de suspeitos, muitos deles acusados de delitos menores relacionados com droga.Dela Rosa tinha convocado os apoiantes para se reunirem em frente ao Senado na quarta-feira, tendo declarado numa conferência de imprensa que não ia permitir “que outro filipino seja levado a Haia".O senador procurado pelo TPI permanece no Senado desde que foi conhecido o mandado na segunda-feira e apelou aos militares para que se opusessem pacificamente à sua extradição.disse Dela Rosa perante os jornalistas, enquanto instava os “companheiros de farda” a “expressarem o seu sentimento” de que o Governo de Ferdinand Marcos Jr. “não deve me entregar a estrangeiros”.