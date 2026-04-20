Terroristas do Boko Haram exigem resgate de 1 milhão de dólares para não executarem 416 nigerianas

O ultimato às autoridades foi feito num vídeo em que membros do grupo islamita aparecem vestidos com uniformes militares camuflados, desafiando os militares nigerianos a tentarem resgatar os reféns à força, segundo o jornal local Punch.

"Esta é a nossa primeira e última mensagem. Damos-lhes 72 horas. Se as nossas exigências não forem atendidas, transferiremos estas vítimas para outros locais, incluindo mulheres e crianças. Todas elas", declararam os militantes.

"E observem-nas com atenção antes disso, porque talvez nunca mais as vejam. Se o governo pensa que as pode resgatar à força, que tente. Estamos com Alá", acrescentaram.

Os `jihadistas` tinham anteriormente exigido um resgate de 5 mil milhões de nairas (mais de 3,15 milhões de euros) pelos sequestrados em Ngoshe, no estado de Borno.

A Aliança da Juventude de Borno do Sul, um dos destinatários do vídeo, confirmou ter recebido a exigência por vídeo como "aviso final", e pediu uma resposta "humanitária" ao Presidente nigeriano, Bola Tinubu, e a outras figuras políticas e a "filantropos e outros bilionários bem-intencionados do norte".

O grupo `jihadista` atacou a 04 de março uma base militar em Ngoshe, matando dezenas de pessoas, incluindo soldados, e raptando mais de 400, a grande maioria mulheres.

A Nigéria debate-se há anos com os ataques do Boko Haram e do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico da África Ocidental (EIAO), principalmente no nordeste.

Nos últimos anos, a insegurança alastrou a outras zonas do norte e noroeste, aumentando as preocupações com a possível expansão destas redes terroristas e criminosas.