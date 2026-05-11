Testaram negativo as duas mulheres internadas por suspeita de hantavírus em Barcelona e Alicante





As duas mulheres internadas por possível infeção por hantavírus em Barcelona e Alicante tiveram resultados negativos nos testes PCR a que foram submetidas.

A ministra da Saúde, Mónica García, anunciou no domingo que os testes PCR efetuados a duas mulheres em Espanha que estiveram em contacto com uma das pessoas que morreram de hantavírus deram negativo.



Trata-se de uma pessoa com sintomas em Alicante, que foi submetida a um segundo teste - em ambos os casos com resultados negativos - e que terá de se submeter a um terceiro PCR. A ministra da Saúde, Mónica García, anunciou no domingo que os testes PCR efetuados a duas mulheres em Espanha que estiveram em contacto com uma das pessoas que morreram de hantavírus deram negativo.Trata-se de uma pessoa com sintomas em Alicante, que foi submetida a um segundo teste - em ambos os casos com resultados negativos - e que terá de se submeter a um terceiro PCR.





O outro caso é o de uma mulher assintomática em Barcelona, que foi submetida a um primeiro teste e que terá de efetuar um segundo.



Os protocolos, segundo o Ministro da Saúde, são diferentes, uma vez que uma tem sintomas e a outra não. Em todo o caso, "ambas terão de cumprir a quarentena".

Mulher de Alicante vai fazer um terceiro teste

A mulher de 32 anos internada no hospital de Alicante apresentava sintomas compatíveis com o hantavírus na passada sexta-feira. A paciente partilhou brevemente o quarto com uma das três vítimas mortais do surto no navio de cruzeiro MV Hondius, uma mulher dos Países Baixos que embarcou num avião de Joanesburgo (África do Sul) para Amesterdão. Já tinha sido submetida ao primeiro teste PCR no sábado, que foi negativo.



A mulher foi colocada em quarentena durante um período de tempo e, após uma atualização do Ministério da Saúde sobre os critérios iniciais, permanecerá no mesmo hospital de Alicante, segundo a mesma fonte, citada pela Efe.





A mulher permanecerá em isolamento na sala de pressão negativa do hospital de Alicante e o teste será repetido em 48 horas.





A mulher catalã não apresenta sintomas e viajou no mesmo avião que a mulher neerlandesa que morreu. Segundo a investigação epidemiológica, esta pessoa não foi inicialmente identificada devido a uma mudança de lugar no avião, circunstância que dificultou a sua localização na primeira reconstrução dos contactos.



Foi registado um surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, que partiu da Argentina para uma viagem no Atlântico Sul, com três mortos e seis casos confirmados.



O navio ancorou ao início da manhã de domingo no porto de Granadilla, em Tenerife, para que os 143 ocupantes, entre tripulantes e passageiros, de 23 nacionalidades, pudessem ser evacuados.





A evacuação está quase concluída e estará terminada esta segunda-feira.



Os primeiros a sair no domingo foram os 14 espanhóis que se encontravam a bordo do navio, todos eles assintomáticos.



