Timor-Leste acompanha "com preocupação" situação em Cuba

"Timor-Leste acompanha com preocupação a situação vivida pelo povo cubano e reafirma a sua posição de defesa de soluções assentes no diálogo e no respeito pelo Direito Internacional", afirmou, citado num comunicado divulgado à imprensa, o porta-voz do Governo timorense e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira.

Cuba encontra-se mergulhada numa profunda crise energética desde meados de 2014, uma situação com causas estruturais agravada nos últimos três meses com o embargo petrolífero imposto pelos Estados Unidos, que elevou os cortes de energia elétrica a níveis recorde.

A escassez de combustível tem provocado apagões generalizados em todo o território e afetado o funcionamento dos serviços, incluindo no setor da saúde.

"Esta situação afeta diretamente as condições de vida da população, com impacto no acesso a alimentos e a outros bens e serviços essenciais", salientou o executivo timorense.

No comunicado, o Governo timorense sublinha que as "relações entre Estados devem pautar-se pelo diálogo, pelo respeito pelo direito internacional e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, incluindo o direito ao desenvolvimento e ao bem-estar dos povos".