Timor-Leste e Brasil assinam memorando para mecanismo de consultas políticas

O memorando de entendimento foi assinado em Manila, Filipinas, à margem da 59.º reunião dos chefes da diplomacia da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e da terceira reunião trilateral entre o Brasil, a ASEAN e a Conferência das Altas Partes Contratantes do Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático.

"O memorando estabelece uma plataforma estruturada para consultas políticas regulares, permitindo aos dois países aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação diplomática e trocar perspetivas sobre questões bilaterais, regionais e multilaterais de interesse comum", explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense.

"O instrumento reflete igualmente o compromisso partilhado de Timor-Leste e do Brasil em fortalecer os históricos laços de amizade, aprofundar a cooperação no âmbito da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e de outros fóruns internacionais, e promover uma parceria voltada para o futuro, assente no diálogo, no respeito mútuo e em valores comuns", acrescentou o Governo timorense.

O ministro das Relações Exteriores brasileiro termina hoje a deslocação Manila, durante a qual passou em revista a cooperação entre o Brasil e a ASEAN.

Dados do Ministério dos Negócios Estrangeiro brasileiro indicam que o comércio bilateral entre o Brasil e os países da ASEAN foi superior a 38,4 mil milhões de dólares (33,75 mil milhões de euros) em 2025, consolidando o bloco como o quinto maior parceiro comercial brasileiro.

"A ASEAN foi responsável por 15% de todo o superavit da balança comercial brasileira em 2025, com saldo positivo de 10,3 mil milhões de dólares [9,05 mil milhões de euros]", segundo os dados.

Timor-Leste e o Brasil cooperação nos setores da educação, formação técnica-vocacional, justiça, entre outros.