Timor-Leste e Brasil assinam memorando para mecanismo de consultas políticas
Os chefes da diplomacia Timor-Leste, Bendito Freitas, e do Brasil, Mauro Vieira, assinaram, nas Filipinas, um memorando de entendimento sobre o Mecanismo de Consultas Políticas, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense.
O memorando de entendimento foi assinado em Manila, Filipinas, à margem da 59.º reunião dos chefes da diplomacia da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e da terceira reunião trilateral entre o Brasil, a ASEAN e a Conferência das Altas Partes Contratantes do Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático.
"O memorando estabelece uma plataforma estruturada para consultas políticas regulares, permitindo aos dois países aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação diplomática e trocar perspetivas sobre questões bilaterais, regionais e multilaterais de interesse comum", explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense.
"O instrumento reflete igualmente o compromisso partilhado de Timor-Leste e do Brasil em fortalecer os históricos laços de amizade, aprofundar a cooperação no âmbito da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e de outros fóruns internacionais, e promover uma parceria voltada para o futuro, assente no diálogo, no respeito mútuo e em valores comuns", acrescentou o Governo timorense.
O ministro das Relações Exteriores brasileiro termina hoje a deslocação Manila, durante a qual passou em revista a cooperação entre o Brasil e a ASEAN.
Dados do Ministério dos Negócios Estrangeiro brasileiro indicam que o comércio bilateral entre o Brasil e os países da ASEAN foi superior a 38,4 mil milhões de dólares (33,75 mil milhões de euros) em 2025, consolidando o bloco como o quinto maior parceiro comercial brasileiro.
"A ASEAN foi responsável por 15% de todo o superavit da balança comercial brasileira em 2025, com saldo positivo de 10,3 mil milhões de dólares [9,05 mil milhões de euros]", segundo os dados.
Timor-Leste e o Brasil cooperação nos setores da educação, formação técnica-vocacional, justiça, entre outros.