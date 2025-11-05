Timor-Leste forma 500 profissionais de saúde e veterinários contra a raiva

A formação, organizada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Grupo de Trabalho Nacional para a Raiva e a OMS, teve como objetivo garantir que todos os "profissionais de saúde do país sigam as normas nacionais para a prevenção e gestão de casos de raiva", pode ler-se num comunicado divulgado pela agência da ONU.

A raiva foi registada pela primeira vez na parte ocidental da ilha de Timor, Indonésia, em maio de 2023 e reapareceu em Timor-Leste em março de 2024.

O primeiro caso de raiva num humano foi detetado em Oecussi, enclave timorense no lado indonésio da ilha de Timor, numa jovem de 19 anos, que acabou por morrer.

Desde o primeiro caso registado e até à data, morreram 22 pessoas em Timor-Leste, 20 das quais este ano, levando as autoridades a declarar a raiva como uma emergência de saúde pública grave.

"Esta formação ajuda a garantir que todos os profissionais de saúde saibam exatamente o que fazer quando um paciente é mordido por um cão", afirmou o vice-ministro da Saúde, José dos Reis Magno.

O representante da OMS em Timor-Leste, Arvind Mathur, explicou que a formação está inserida no Plano Estratégico Nacional para a Eliminação da Raiva, que visa eliminar a doença infecciosa até 2030.

Durante a formação, os profissionais de saúde aprenderam a limpar e a tratar feridas, a administrar a imunoglobulina antirrábica e vacinas, bem como a utilizar ferramentas digitais de vigilância, incluindo o Sistema de Informação de Saúde de Timor-Leste e o Sistema Integrado de Triagem Baseado em Casos.

No âmbito do Plano Estratégico Nacional para a Eliminação da Raiva, as autoridades de saúde realizaram também várias atividades de sensibilização comunitária em Bobonaro e Oecussi.

Em novembro, as atividades vão prosseguir em Covalima e Ermera para cerca de nove mil alunos de 26 escolas, que vão aprender a evitar cães agressivos e o que fazer em caso de mordedura.