Timor-Leste vai começar a vacinar jovens entre 12 e 18 anos

As 100.620 doses, financiadas pelo governo dos Estados Unidos e enviadas para Timor-Leste com o apoio da UNICEF e através do mecanismo multilateral COVAX, vão começar a ser utilizadas em todo o país ainda esta semana.



A campanha de vacinação em Timor-Leste abrangeu, até aqui, a população com mais de 18 anos, com as vacinas da AstraZeneca, doadas por vários países, incluindo Austrália e Portugal, e vacinas da Sinovac, doadas pela China.



Até ao momento, 43,2% da população timorense, maior de 18 anos, já tem a vacinação completa, com duas doses administradas, enquanto 67,5% já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19.



Em Díli, mais de 71,4% da população, com idade superior a 18 anos, já tem a vacinação completo, sendo que em três municípios a primeira dose da vacina já chegou a mais de 80% da população com mais de 18 anos.



Atualmente, Timor-Leste conta 99 casos ativos, dos quais 53 em Díli, tendo as autoridades registado 19.714 casos e 119 mortes desde o início da pandemia.