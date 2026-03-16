Timorense condenado a 17 anos de prisão em Inglaterra por abuso sexual de menores

O homem foi acusado de ter abusado sexualmente de uma criança desde os oito anos, que atraía para sua casa "sob pretexto de poder usar o wi-fi", explicou em comunicado a polícia inglesa.

A sentença foi conhecida na sexta-feira, depois de o julgamento ter terminado em janeiro, na sequência de uma denúncia feita, após a vítima ter confidenciado a uma amiga o que o homem lhe fazia.

A detetive Ann Muldowney, citada no comunicado, considerou o homem como um "predador perigoso", que "não demonstrou nenhum remorso pelo abuso sexual que obrigou uma criança vulnerável a suportar".

"Abusou deliberadamente da sua posição como adulto de confiança para isolar e manipular a vítima, a fim de submetê-la a atos obscenos de violência sexual, e saúdo a sentença, que garante que ele não possa mais representar um risco para outras crianças inocentes", salientou a detetive.

O homem foi também obrigado a registar-se como agressor sexual pelo período de 10 anos na Ordem de Prevenção de Danos Sexuais (SHPO, na sigla em inglês).