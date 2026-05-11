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Tiroteio em Nice faz dois mortos e vários feridos
Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas. O presidente da Câmara de Nice, Éric Ciotti, reagiu de imediato, lamentando o tiroteio "aterrorizador".
O tiroteio ocorreu esta segunda-feira no bairro de Moulins, em Nice, adiantou a procuradora da cidade à imprensa francesa. Trata-se de um bairro problemático que é frequentemente palco de controntos pelo controlo de locais para tráfico de droga.
Este é o terceiro tiroteio na cidade em apenas quatro dias, depois de terem sido ouvidos disparos na noite de sexta-feira no mesmo bairro e, no dia seguinte, na zona oriental da cidade.
Na rede social X, o presidente da Câmara da cidade, Eric Ciotti, denunciou um "novo tiroteio aterrorizador".
"A guerra contra o tráfico de droga não pode terminar com uma derrota para a República", apontou o autarca.
Segundo avançou o jornal Le Figaro, dois indivíduos que se deslocavam numa viatura abriram fogo indiscriminadamente na praça central do bairro de Moulins. De seguida, o veículo fugiu do local.