Tiroteio em Nice faz dois mortos e vários feridos

Tiroteio em Nice faz dois mortos e vários feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas. O presidente da Câmara de Nice, Éric Ciotti, reagiu de imediato, lamentando o tiroteio "aterrorizador".

RTP /
Eric Ciotti, presidente da Câmara de Nice, em declarações aos jornalistas após o tiroteio desta segunda-feira. Foto: AFP

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O tiroteio ocorreu esta segunda-feira no bairro de Moulins, em Nice, adiantou a procuradora da cidade à imprensa francesa. Trata-se de um bairro problemático que é frequentemente palco de controntos pelo controlo de locais para tráfico de droga. 

Este é o terceiro tiroteio na cidade em apenas quatro dias, depois de terem sido ouvidos disparos na noite de sexta-feira no mesmo bairro e, no dia seguinte, na zona oriental da cidade.

Na rede social X, o presidente da Câmara da cidade, Eric Ciotti, denunciou um "novo tiroteio aterrorizador". 

"A guerra contra o tráfico de droga não pode terminar com uma derrota para a República", apontou o autarca. 

Segundo avançou o jornal Le Figaro, dois indivíduos que se deslocavam numa viatura abriram fogo indiscriminadamente na praça central do bairro de Moulins. De seguida, o veículo fugiu do local. 
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