Tiroteio em Nice faz dois mortos e vários feridos

O tiroteio ocorreu esta segunda-feira no bairro de Moulins, em Nice, adiantou a procuradora da cidade à imprensa francesa. Trata-se de um bairro problemático que é frequentemente palco de controntos pelo controlo de locais para tráfico de droga.



Este é o terceiro tiroteio na cidade em apenas quatro dias, depois de terem sido ouvidos disparos na noite de sexta-feira no mesmo bairro e, no dia seguinte, na zona oriental da cidade.



Na rede social X , o presidente da Câmara da cidade, Eric Ciotti, denunciou um "novo tiroteio aterrorizador".

"A guerra contra o tráfico de droga não pode terminar com uma derrota para a República", apontou o autarca.



Segundo avançou o jornal Le Figaro, dois indivíduos que se deslocavam numa viatura abriram fogo indiscriminadamente na praça central do bairro de Moulins. De seguida, o veículo fugiu do local.