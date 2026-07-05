Tiroteio em Nova Iorque faz pelo menos oito feridos incluindo quatro crianças

Tiroteio em Nova Iorque faz pelo menos oito feridos incluindo quatro crianças

Pelo menos oito pessoas, entre as quais quatro crianças, foram alvejadas e ficaram feridas na noite de sábado no bairro de Coney Island, em Nova Iorque.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jordan Tovin - Reuters

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A informação foi avançada pela estação ABC News este domingo, citando o Departamento de Polícia de Nova Iorque.

Agentes da Polícia de Nova Iorque (NYPD) responderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 locais na West 31st Street, no bairro de Brooklyn, segundo a ABC.

Entre os feridos estarão dois homens, duas mulheres e quatro menores com 14, 12, 7 e 6 anos.

Segundo as autoridades, todas as vítimas foram transportadas para hospitais. Sete encontram-se em estado estável, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico.

A polícia disse ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou nenhuma detenção.

O dia em que ocorreu o tiroteio foi marcado pelas celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.
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