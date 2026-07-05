Tiroteio em Nova Iorque faz pelo menos oito feridos incluindo quatro crianças

A informação foi avançada pela estação ABC News este domingo, citando o Departamento de Polícia de Nova Iorque.



Agentes da Polícia de Nova Iorque (NYPD) responderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 locais na West 31st Street, no bairro de Brooklyn, segundo a ABC.



Entre os feridos estarão dois homens, duas mulheres e quatro menores com 14, 12, 7 e 6 anos.



Segundo as autoridades, todas as vítimas foram transportadas para hospitais. Sete encontram-se em estado estável, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico.



A polícia disse ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou nenhuma detenção.



O dia em que ocorreu o tiroteio foi marcado pelas celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

