Mundo
Tiroteio em Nova Iorque faz pelo menos oito feridos incluindo quatro crianças
Pelo menos oito pessoas, entre as quais quatro crianças, foram alvejadas e ficaram feridas na noite de sábado no bairro de Coney Island, em Nova Iorque.
A informação foi avançada pela estação ABC News este domingo, citando o Departamento de Polícia de Nova Iorque.
Agentes da Polícia de Nova Iorque (NYPD) responderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 locais na West 31st Street, no bairro de Brooklyn, segundo a ABC.
Entre os feridos estarão dois homens, duas mulheres e quatro menores com 14, 12, 7 e 6 anos.
Segundo as autoridades, todas as vítimas foram transportadas para hospitais. Sete encontram-se em estado estável, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico.
A polícia disse ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou nenhuma detenção.
O dia em que ocorreu o tiroteio foi marcado pelas celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.
Agentes da Polícia de Nova Iorque (NYPD) responderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 locais na West 31st Street, no bairro de Brooklyn, segundo a ABC.
Entre os feridos estarão dois homens, duas mulheres e quatro menores com 14, 12, 7 e 6 anos.
Segundo as autoridades, todas as vítimas foram transportadas para hospitais. Sete encontram-se em estado estável, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico.
A polícia disse ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou nenhuma detenção.
O dia em que ocorreu o tiroteio foi marcado pelas celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.